انعقاد المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 12 يونيو

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، يوم 12 يونيو الجاري، المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار “كلنا شركاء في مكافحة الفساد”، في القاهرة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والبرلمان العربي، والإسكوا، ومنظمة الشفافية الدولية المنتدى العربي .

واضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المجتمعون سيستعرضون قصص النجاح والتحديات في مجال تحقيق الشفافية والحكم الرشيد، ويقدمون حلولاً وتوصيات تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتناول المنتدى مواضيع متنوعة مثل الشفافية، وصنع القرار، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، ومكافحة الجرائم المنظمة والفساد.

وتواصل المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية انتقاء الموضوعات المعاصرة التي تشغل اهتمام الحكومات العربية ولتحقيق هذا الهدف، يعد التعاون مع المنظمات الدولية المرموقة خياراً مكنها من استجلاب الخبرات الدولية الحصيفة للمساهمة في الفعاليات المتخصصة، خاصة تلك الموجهة للقيادات الإدارية الرفيعة وبالمستويات المعنية بالتخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وبالتزامن مع إصدار منظمة الشفافية الدولية تقريرها عن مدركات الفساد في يناير 2023، وما تضمنته أجندة التنمية المستدامة 2020 -2030 والتي أعُلنت في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 25سبتمبر 2015. ونظراً لتصدي الحكومات العربية والتزامها المعلن بمكافحة الفساد وإقامة الحكم الرشيد، وجدنا مناسبًا أن يكون منتدى هذا العام تحت شعار "كلنا شركاء في مكافحة الفساد" خاصة وأن الدول العربية قد اعتمدت أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ضمن استراتيجياتها الوطنية للتنمية.

وتأسيسا على ما تقدم يعقد هذا المنتدى بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية حيث سيساهم خبرائها بعروض تركز على الغايات المنبثقة عن أعمال مكافحة الفساد واقامة الحكم الرشيد، وفي إطار أهداف التنمية المستدامة. ونتطلع إلى أن يتركز الحوار حول كيفية تأسيس آليات قوية ممكنة ترسخ تعاون الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق تلك الغايات.