الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها دعم الصحة العقلية.. أسباب تجعلك تضع حدود للعلاقات في حياتك

وضع الحدود
وضع الحدود

يشتكي الكثير من الناس من تعدي بعض الأشخاص الآخرين على مساحتهم الشخصية لذلك يجب أن يكون هناك حاجة إلى حدود صحية لكل شخص لذلك يجب أن نعرف كيف نضع قيودًا على علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين في الطريقة التي يعاملوننا بها، والطريقة التي يتصرفون بها من حولنا معنا، من أجل الحفاظ على عقلنا.

وحسب صحيفة Hindustan times  فقد كتبت المعالجة النفسية سوزان وولف الطبيبة بجامعة هارفارد وهي تشرح الحاجة إلى وضع الحدود بين الأشخاص وسبب أهميتها للجميع: "ان فتح المساحات للحدود بين الناس أمر خاطئ، لأن وضع الحدود يحدد من نحن، فهي مفتاح هويتنا، خاصةً عندما نواجه صعوبات في قول لا في مواقفنا مع الآخرين ونشعر بالشك الذاتي في أنفسنا، وقتها نكون نحن عرضة للاستغلال من قبل الآخرين لذا نحتاج إلى وضع حدود معينة من أجل الحفاظ على علاقات صحية وآمنة مع الآخرين .

ـ لماذا الحدود مهمة جدا؟

إنها تحدد من نحن:

نحن مصنوعون من مجموعة القيم والأخلاق الخاصة بنا، عندما نضع حدودًا معينة مع الأشخاص الآخرين، فهذا يساعد الآخرين على فهم المزيد عننا وعن أنفسنا وعن قيمنا وطرق تفكيرنا.

تحافظ على ترتيب الحياة :

يساعد وضع الحدود بيننا وبين الآخرين في الحفاظ على النظام والتوازن في الحياة وتساعد الآخرين على فهم منظورنا للحياة وطرق التعامل معنا وتجبرهم على احترامه.

تطوير الاستقلال الصحي :

يساعدنا وضع الحدود مع الناس على الشعور بالتحرر والاستقلال فنكون وقتها كلنا ثقة بالنفس، ويمكننا التنقل في الحياة بأنفسنا، دون زيادة الاعتماد غير الصحي على الآخرين ووقتها يمكنهم التحكم فينا.

أهدافنا:

لكل فرد مجموعة من طموحاته وآرائه، لذلك عندما نضع الحدود ، فهذا يساعد الآخرين على فهمنا والأهداف الموجودة لدينا في المستقبل.

تحسين العلاقات :

عندما يتعلم الناس احترام الحدود بينهم وبين بعضهم، فإن هذا يجعل العلاقة على الفور مساحة أكثر صحة وأمانًا للأشخاص المعنيين وهذا يعزز نمو العلاقات الصحي بين الطرفين.

دعم الصحة العقلية :

وضع الحدود الصحية يدعم الصحة العقلية للأشخاص، لذلك يجب أن نكون قادرون على تحديد أولوياتنا الخاصة وأن نفهم الآخرين ذلك وبوضع الحدود بيننا وبينهم يعزز ذلك فهمهم لأولوياتنا. 

استقلال استغلال الاشخاص العلاقات صحة العقل علاقات صحية

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