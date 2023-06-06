اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، دهسًا تحت عجلات القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية بمحطة سكة حديد بورسعيد ظهر اليوم وذلك أثناء محاولة صعودها القطار في عجالة قبل أن يقف على الرصيف داخل المحطة تمهيدًا لتحميل الركاب.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان يفيد بأنه يجري نقل جثة طالبة إلى مستشفى السلام عن طريق سيارة الإسعاف وبفحص هويتها تبين أنها إيمان محمد، طالبة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وتقطن بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية بعد أن لقيت مصرعها دهسًا تحت عجلات القطار.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن قطار بورسعيد الإسماعيلية كان في طريقه لدخول الرصيف بمحطة سكة حديد بورسعيد بحي الشرق تمهيدًا لتحميل الركاب وأثناء ضبطه للوقوف أمام الرصيف حاولت الطالبة الصعود في عجالة من أمرها إلى القطار فاختلت قدماها وسقطت بين الرصيف وتحت عجلات القطار أثناء حركته ولقيت مصرعها في الحال وجرى التحفظ على جثة الطالبة بمشرحة المستشفى.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.