الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا فعل المغرب لمواجهة أزمة الجفاف؟.. خبير مياه يوضح

الجفاف
الجفاف

قال محمد البلعوشي، خبير المياه والتغيرات المناخية، إن العالم يعيش الآن حالة من التغيرات المناخية الحادة، ونتيجة هذا التغير حدث جفاف واضح في أنهار مختلفة بجميع أنحاء العالم.

التغيرات المناخية الحادة 

وأكد محمد البلعوشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تبخر المياه ومن ثم تشقق المناطق الزراعية الخصبة التي كانت تتميز بالتواجد المتوازن للمياه بها.

سياسة السدود

وأضاف، في حديثه، أن المغرب يقوم بتنفيذ الكثير من الحلول لمعالجة أزمة نقص المياه والجفاف، مثل اتباع سياسة السدود، خاصة أن التغيرات المناخية قد تنتج عنها ندرة في سقوط الأمطار أو غزارة في النزول، ومن ثم تدمير البنية التحتية، لذا سياسة السدود هي الحل الأمثل.

وأشار إلى أن المغرب حريص كل الحرص على إعادة تدوير واستخدام المياه من خلال اتباع التقنيات العلمية الحديثة المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى أن المغرب يدعو إلى استخدام أساليب الري الحديثة والبعد كل البعد عن أساليب الري التقليدية.

خبير مياة التغيرات المناخية القاهرة الإخبارية أزمة المياه أزمة المغرب المائية

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