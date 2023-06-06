تحديثات آيفون تتفادى عيوب الماضي.. تفاصيل نظام IOS 17 الجديد

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على تحديثات آيفون الجديدة IOS 17 والتي تتضمن عدد من المميزات أبرزها التصحيح التلقائي وهو أمر مزعج بعض الشئ للكثير من عملاء شركة آبل، حيث يؤدي إلى تقويض تأثير الرسائل.

تحديثات أيفون على نظام IOS 17 الجديد

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تحديثات آيفون الجديدة “ نظام IOS 17” تتضمن حفظ الهاتف لمصطلحات صاحب الهاتف، ما يجعل التصحيح التلقائي يتجه نحو الكلمات التي يكتبها العميل كثيرًا وليس وفقًا للغة الصحيحة.

قال كريج فيديريجي، رئيس برمجيات شركة آبل ، في مؤتمر المطورين العالميين الليلة الماضية: "في تلك اللحظات التي تريد فيها كتابة كلمة مبتذلة، حسنًا، ستتعلمها لوحة المفاتيح أيضًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لطالما كانت ميزة التصحيح التلقائي للوحة مفاتيح آيفون لها عيوب جسيمة، حيث تميل الكلمات المستبدلة إلى تغيير معنى جملة معينة، تنتج مثل هذه الأخطاء بشكل عام نصوص متابعة على غرار "التصحيح التلقائي اللعين".

مميزات IOS 17 الجديد من آبل

وتابعت أن لحسن الحظ فإن مميزات IOS 17 هى التحديث الشامل للتصحيح التلقائي، لتصبح اللغة أقرب لصاحب الهاتف والتبؤ بالجمل التي يريد كتابتها، ما يؤدي إلى تحسين التجربة والدقة للمستخدمين في كل مرة يكتبون فيها على الهاتف.

كما يتلقى أيضًا تصميمًا محدثًا لدعم الكتابة بشكل أفضل، ويمكن للتصحيحات التلقائية على مستوى الجملة إصلاح المزيد من أنواع الأخطاء النحوية، ففي IOS 17، سيتلقى المستخدمون توصيات نص تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني أن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل سيكون سهلاً مثل النقر على شريط المسافة، وبالتالي جعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى، في حين أن تحديث البرنامج لن يتم إصداره حتى سبتمبر، فإن الأخبار المتعلقة بتغييرات التصحيح التلقائي تلقى ترحيبًا من مستخدمي آيفون، بما في ذلك أحد الذين أطلقوا عليها اسم "ducking marvelous".

وأوضحت أنه بصرف النظر عن التغييرات على التصحيح التلقائي، تقوم أبل أيضًا بإجراء تغيير صغير ولكنه قوي على “سيري”، حيث يمكن للمستخدمين إسقاط كلمة "مرحبًا" ويحتاجون فقط إلى قول "سيري" لتنشيط المساعد الافتراضي.

وأشارت إلى ان نظام التشغيل الجديد "IOS 17 " سيشهد أيضًا تطبيقات جديدة موجهة نحو الصحة الجسدية والعقلية، جنبًا إلى جنب مع الملصقات المخصصة للمستخدم والتي تعرض صورته أو الرموز التعبيرية لمتلقي المكالمة، كما ستعمل ميزة البريد الصوتي المباشر أيضًا على نسخ الرسائل مباشرة على الشاشة، ما يسمح لك بتجاهل المكالمة أو الرد عليها.