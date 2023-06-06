الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة مدرب كرة قدم، لمحاكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل صديقه داخل شقة في منطقة عابدين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بقتل صديقه يدعى «هاني» مدرب كرة قدم، وكانا يجلسان سويًا داخل شقة المتهم في وسط البلد، وأن تلك الجلسة لم تستمر سوى 20 دقيقة انتهت بجريمة قتل راح ضحيتها أحدهما على يد الآخر.

وتبين أنه قتل صديقه وأمسك سكين المطبخ، ومزق جثمانه إلى أشلاء بقصد التخلص منه وحمله في حقائب صغيرة وإلقائه في مقلب قمامة، لكن جيران المتهم اشتبهوا بحدوث أمر غريب داخل شقة جارهم بعد أن سمعوا صرخات استغاثة من المجني عليه، ما جعله يهرب تاركا الجثمان.

واستمعت النيابة لأقوال 5 من جيران المتهم مدرب  كرة القدم في ملاعب خاصة، وأقروا أنهم شاهدوا دخول المجني عليه شقة المتهم قبل 30 دقيقة وبعد دخوله بدقائق قليلة سمعوا استغاثته فطرقوا الباب مرات متكررة فلم يجيب أحد وبعدها انقطع الصوت فاستشعروا الخطر خاصة بعد خروج الشاب بمفرده مسرعًا وترك صديقه بالداخل.

إحالة مدرب قتل صديقه شقة

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