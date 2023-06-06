الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل انطلاق جسر "مصر للطيران" الجوي.. تعليمات جديدة للحجاج

مصر للطيران
مصر للطيران

انتهت وزارة الطيران رسميا من الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج المصريين ابتداء من السبت المقبل، وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن التعليمات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام لعمل مناسك الحج للعام الجاري، والتي ستنطلق 10 يوليو الجاري.

وتضمنت تعليمات الشركة الوطنية مصر للطيران للمسافرين إلى موسم الحج:

- وجود المسافرين بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلات.

- الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والوجود قبل موعد إقلاع الرحلات في العودة بـ8 ساعات في مدينة الحجاج بجدة و6 ساعات في مطار المدينة المنورة.

- يمنع اصطحاب الأجونة القماش والزكائب طبقا لتعليمات السلطات السعودية.

- يسمح بحمل حقيبتن لا يزيد وزن الواحدة منهما عن 23 كيلو، وحقيبة يد وزنها 8 كيلو، على أن يتم تحصيل الوزن الزائد نقدا.

- يمسح بعبوة مياة زمزم المصرح بها من السلطات السعودية “سقيا زمزم 5 لترات”.

ومن المقرر أن تغادر في نفس اليوم البعثة الرسمية للحج هذا العام بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،  ورؤساء الشركات القابضة وممثلي وزارة السياحة والداخلية والتضامن.

 وقالت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الدولي، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج، وإعلان حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول.

إجراءات الحجاج بدء سفر الحجاج مصر للطيران أداء الحجاج أرض مطار القاهرة

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