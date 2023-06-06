حبس عصابة تسرق إطارات السيارات بالأميرية سنة

قضت محكمة جنح الأميرية، اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابة تخصص في سرقة إطارات وجنوط السيارات سنة مع الشغل.



تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة الاميرية بلاغات من مواطنين افادوا فيه، بسرقة اطارات وبطاريات سيارتهم أثناء ركنها في الشوارع.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة اطارات وبطاريات السيارات أثناء ركنها.

تم القبض على المتهمين واعترفوا ببيع المسروقات لتجار الإطارات وهم على علم بسرقتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.