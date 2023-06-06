الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد إطلاقه من البورصة.. مركز الابتكار والمختبر التنظيمي يعقد ثاني فعالياته

رامي الدكاني،
رامي الدكاني،

عقد مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - الذي أطلقته البورصة مؤخرًا، بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية- ثاني فعالياته أمس الإثنين، بحضور مجتمع الأعمال من المهتمين بالتكنولوجيا المالية (Financial Technology) وتطبيقاتها في المجالات المالية غير المصرفية.

وصرح رامي الدكاني، رئيس البورصة، بأن هذه الفعالية تأتي في سياق أنشطة CORBEH لتعريف مجتمع التكنولوجيا المالية بالمركز الجديد واستراتيجيته في دعم تطبيقاتها في سوق المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام. 

وقال "الدكاني" إن "التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات التطوير في الأسواق المالية ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية مع دعمه بكافة الموارد اللازمة لأداء عمله على الوجه الأكمل". 

وأضاف أنه "المركز سيعمل أيضًا على إعداد الكفاءات في مجالات التكنولوجيا المالية مع مساعدة الشركات الناشئة في الهيكلة المالية وتدبير التمويلات المطلوبة للتوسع".    

وحضر الاجتماع عدد من الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومجموعة من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية القائمة والناشئة، إضافة إلى شركات الاستثمار والاستشارات المالية والإدارية.  

وعرض المركز مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة حيث تهدف البورصة المصرية إلى تطوير نظام إدخال الأوامر ومعالجتها بحيث يتمكن من معالجة عدد أكبر من الأوامر يوميا دون مخاطر أو معوقات، وذلك في ضوء استراتيجية البورصة التي تهدف إلى زيادة عدد المستثمرين النشطين وزيادة معدلات التداول والتي سيترتب عليها زيادة كبيرة متوقعة في عدد الأوامر.

وناقش الحاضرون العديد من الجوانب الاستثمارية والتنظيمية والتقنية الخاصة بهذه الفرص، حيث جرى تبادل بناء لوجهات النظر من جميع الأطراف.

وشجعت إدارة المركز كافة رواد الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا المالية على إطلاق العنان للإبتكار والإبداع للمشاركة الفعالة  في إيجاد حلول تدعم المجالات المالية غير المصرفية، كما دعتهم إلى التسجيل على الموقع الرسمي للمركز (www.corbeh.com) وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لدراستها تمهيدا لاختيار وتنفيذ الأفضل من بينها. 
وكانت البورصة قد أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية - ليكون بمثابة منصة لإكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز  قدرات القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم نمو مؤسسات الأعمال.

وسيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الإستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي.

مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي CORBEH البورصة المصرية لهيئة العامة للرقابة المالية مجتمع الأعمال من المهتمين بالتكنولوجيا المالية تطبيقاتها في المجالات المالية غير المصرفية أنشطة CORBEH

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