صبحي: منحة ناصر من أهم رؤى الاستراتيجية الوطنية للشباب.. ونسعى لتطويرها

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة حوارية حول الرياضة والاستثمار في الشباب، خلال فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 قيادة شبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدعم والرعاية المستمرة التي يمنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية إستدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وبالرغم من تغير الأجيال والثقافات والعادات لكن قناعات الشباب مرتبط بولائنا لقارتنا الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم اراء المشاركين بالمنحة عقب كل نسخة للتخطيط لتنفيذ الأفضل في النسخة التالية لضمان التفاعل والتشابك المستمر بين شبابها وترجمته إلى عمل.

وأوضح صبحي الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة ودورها في دعم الشباب على المستوى المحلي والإفريقي والدولي قطاعيها الشبابي والرياضي، مؤكدًا أنه خلال الأربعة سنوات الماضية تم تنفيذ ٥ آلاف برنامج بقطاع الشباب بإجمالي ١٣١ مليون مشاركة شبابية خلال الأربعة سنوات الماضية، بالإضافة إلى الإهتمام بالتنمية الرياضية ورياضة البطولة.

وأشار رئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، إلى سعيه الآن للربط بين منحة ناصر للقيادة الدولية وشباب الجامعات الإفر يقية في النسخ القادمة من المنحة، مؤكدًا أن الأربعة سنوات القادمة ستشهد طفرة في العمل داخل الاتحاد الإفريقي.

ونوه الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم الشباب لتنفيذ مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة بتقديم التيسيرات المختلفة لتدريبهم ومساعدتهم في وضع دراسة الجدوى بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، متوجهًا بالشكر للواء أحمد ناصر لحضوره ونقل خبراته للمشاركين ، متحدثًا عن بطولاته الرياضية ومكانته كرئيس اتحاد اللجان العربية التي توحد أسلوب المنافسات الرياضية، بجانب ترأسه للأنظمة الفيدرالية للإتحادات العربية.

كما توجه اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدرالية الإفريقية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة لتوجيه الدعم المادي والمعنوي منذ توليه الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وكذلك دعمه بوجه خاص للاوسكا، مؤكدًا الاهتمام السياسي لجمهورية مصر العربية ومجلس الوزراء المصري لتطوير الرياضة، واستضافة العديد من الأحداث الرياضية، بالتوازي مع تطوير بنية مصر التحتية بشكل غير مسبوق علي المستوي الإفريقي وأيضاً العالمي.

وأشار رئيس اتخاد الكونفدراليات الأفريقية، إلى سعادة "الأوسكا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحًا الاوسكا تضم 77 اتحاد إفريقي، بمشاركة 57 دولة أفريقية، لتطوير الرياضة الإفريقية والمنظمات وتخطيط التقدم ورفع الجودة في كل أشكال المشاركات الرياضية ومكافحة أي مشاكل أو صعوبات، بالإضافة إلي تعزيز النفوذ الإفريقي علي الصعيد الدولي، مشيرًا إلي زيادة أعداد رؤساء الاتحاد الإفريقي من المصريين إلي 33 رئيس، وذلك يدل علي الكفاءة والقدرة.

وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية إلي تمكين الشباب، واعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للإندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة.

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