البرهان يتمسك بخروج "الدعم السريع" من المؤسسات الطبية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، ضرورة التزام قوات «الدعم السريع» بالخروج من المؤسسات الطبية والخدمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك وفق بيان للمجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وكان الجيش السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع والتي تتم بوساطة سعودية أمريكية لوقف إطلاق النار ودعم وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد البرهان للوزير السعودي ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر «جدة» نجاحه.

وعبر البرهان عن شكره لوزير الخارجية السعودي وللمملكة مع تأكيد الثقة في منبر «جدة» بما يقود إلى سلام مستدام.

وأمس الإثنين، رفض ممثل السودان بالأمم المتحدة، كل أشكال التدخل الدولي، مطالبًا بإدانة أممية للتمرد، مؤكدًا أن الخرطوم منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بالوضع الإنساني.

وأضاف ممثل السودان بالأمم المتحدة: "علينا أولًا أن ننهي تمرد الدعم السريع ثم نتحدث عن عملية سياسية".

السعودية وأمريكا يؤكدان دعم استئناف المفاوضات

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن ميسري الحوار بين طرفي الصراع بالسودان ضمن مفاوضات جدة مستعدون لاستئناف المحادثات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان مشترك مع الخارجية الأمريكية، إن الوفدين ما زالا موجودين في جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار.

وشدد البيان على أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب.