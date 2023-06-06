أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" عن انطلاق فعاليات المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء عرب ومندوبين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وسائر المنظمات الإقليمية، وشبكات المجتمع المدني، ومراكز الفكر الدولية.

وأكدت "الإسكوا"، أن ضمان الأمن الغذائي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق المساواة بين الأفراد، لكن لا يزال الملايين في المنطقة العربية يعيشون في دوامة الفقر والجوع. لمواجهة هذه التحديات ووضع استراتيجيات مستدامة للتغلب عليها.

وفي السياق شدّدت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا على أنّ آمال شعوب المنطقة العربية لن تتحقق ما دام هناك عدم مساواة في الغذاء". قائلة: "نحن جميعًا مسؤولون أمام شعوبنا، وواجبنا العمل سويًا للحدّ من أوجه اللامساواة، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وبيئية جذرية، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في سياساتنا الزراعية والإنتاجية والتجارية، وتعزيز الاستثمار في إنتاجية الأراضي والمياه".

وتلى الجلسة الافتتاحية جلسة خاصة لاستعراض تطورات مبادرة جسور وذلك بحضور النجمة اللبنانية إليسا، الوجه الإعلامي للمبادرة التي أُطلقت العام الماضي لرفع مستوى الالتزام بزيادة فرص العمل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة، وتعزيز فرص توظيفهم.

وأشارت إليسا إلى أنّ العديد من الشباب والشابات اليوم يفكرون بالهجرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، مضيفةً "الاستسلام واليأس ممنوعان. تعلّموا، وطوّروا قدراتكم. وأدعو القطاع الخاص في كل الدول العربية، الذين لم ينخرطوا بعد في هذه المبادرة، إلى أن يتواصلوا مع الإسكوا ليكونوا من الداعمين الحقيقيين للتنمية والاقتصاد في منطقتنا".

وستسترشد مناقشات هذا المنتدى بنتائج تقرير مشترك بين الإسكوا وبرنامج الأغذية العالمي مع مجموعة باثفايندر بعنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق"، والذي يحلّل من منظور المساواة، الركائز المختلفة للأمن الغذائي، ويطرح توصيات حول السياسات اللازمة لمعالجة انعدامه.