إنشاء مدارس جديدة.. طفرة تعليمية في 9 سنوات

شهدت الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية تطويرًا للعملية التعليمية من خلال إنشاء نوعيات جديدة من المدارس، كالتجربة اليابانية التي لفتت وجذبت انتباه الرئيس على تطوير التعليم. حيث نجحت تجربة الوزارة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها حتى الآن 52 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج. ويبلغ عدد طلاب المدارس المصرية اليابانية نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلمًا ومعلمة.

كذلك، تم إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهي تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم في عام 2014، بدأت بمدرستين في مدينتي الشيخ زايد والمعراج، بناءً على بروتوكول ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قررت الوزارة التوسع في تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة في محافظات مختلفة، وتقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليًا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب في نهاية مشواره التعليمي على شهادة الـIB أو الـIG، وهي شهادات معتمدة في جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا.

ووفقًا لتوجيهات الدول، توسعت الوزارة في بناء "مدارس النيل" حيث تم إنشاء 14 مدرسة في عدد من المحافظات حتى الآن في العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد 4 مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024.