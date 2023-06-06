الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى غازى: الدولة أسست بنية تحتية قوية جدًا للصناعة (فيديو)

المهندس مجدي غازي
المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق

قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن الدولة بدأت دعم الصناعة منذ 6 سنوات ماضية، حيث قامت بعمل بنية تحتية قوية جدًا للصناعة، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والكهرباء وشبكات الغاز ومحطات المياه. 

وأضاف غازي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن الدولة قامت بعمل بنية تشريعية مثل قانون لتعميق التصنيع المحلي، وقانون الاستثمار، وقانون تسيير الإجراءات، وقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التنمية الصناعية، وقانون تقنين أوضاع المصانع.

الدولة قدمت ما يكفى لقيام صناعة قوية

 

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق أن الدولة المصرية قدمت مبادرات للبنك المركزي، وهي مبادرة الـ5%، معقبًا: "الدولة قدمت ما يكفي لقيام صناعة قوية، فالبنية التحتية تفيد جميع قطاعات الدولة".

وتابع: "أرى أن الصناعة لم تستفد من هذه البنية التحتية الاستفادة الكاملة، ولو حدث ذلك لكانت الصناعة في منطقة أخرى".

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