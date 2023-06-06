سيارة مجهولة تدهس شخصين فى الدقهلية

لقى شخصان مصرعهما أثناء قيادتهما دراجة نارية، موتوسيكل، حيث صدمتهما سيارة مجهولة الهوية على طريق قرية النزل بمدينة منية النصر بالدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول بلاغ من قوات تأمين المستشفيات عن وصول شخصين أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب بإصابات بالغة وحالتة الصحية خطرة، وجار محاولة إسعافه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مستسفى منية النصر المركزي، وبالفحص تبين وصول "سلامة. م"، 16 عامًا، جثة هامدة، "إبراهيم. ح"، 17 عامًا، مصابًا بنزيف على الرئة وحالته الصحية خطرة وتوفي بعد محاولة إسعافه داخل المستشفى، وذلك أثناء قيادة دراجة نارية خاصتهما، واصطدام سيارة مجهولة الهوية بهما وفرارها.

وتم التحفظ على جثمانيهما داخل مشرحة مستشفي منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويله للنيابة العامة للتحقيق.