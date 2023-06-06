محافظ المنوفية يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحل شكاوى المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي بداية اللقاء، وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى عدد من المواطنين من ناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء يلتمسون استثناء قطعة أرض (داخل الحيز العمراني) من مشروع التقسيم وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بهذا الشأن، فيما استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية ميت خلف بشبين الكوم يمتلك وشقيقه منزلًا ريفيًا ميراثًا شرعيًا ويتضرر من استخراج رخصة مبانٍ لأحد الورثة منفردًا دون تفويض أو تنازل أو موافقة باقي الورثة، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى المواطن وتحويل الموضوع إلى النيابة إذا ثبتت صحة المعلومات.



وخلال اللقاء، وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة وعرض شكوى موظفة في التربية والتعليم، والتي كانت تشغل منصب مديرة لإحدى المدارس الرسمية للغات، وتلتمس الموافقة على تكليفها كمديرة لقسم إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بإدارة قويسنا التعليمية، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بفحص وإبداء الرأي حول شكوى مواطن يعمل إخصائي توثيق بقسم طرق الباجور، ويلتمس الموافقة على نقله للعمل بمديرية الطرق والنقل بشبين الكوم، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة، حيث سبق أن خضع لعمليتين جراحيتين في قدمه وتركيب دعامات، كما وجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بفحص شكوى مدير إدارة شباب الشهداء، حيث يلتمس إعفاءه من مهام عمله مراعاة لظروفه الصحية والأسرية، مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام بإعداد تقرير مفصل عن حالته الوظيفية وعرضه عليه.