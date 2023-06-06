الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحل شكاوى المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي بداية اللقاء، وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى عدد من المواطنين من ناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء يلتمسون استثناء قطعة أرض (داخل الحيز العمراني) من مشروع التقسيم وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بهذا الشأن، فيما استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية ميت خلف بشبين الكوم يمتلك وشقيقه منزلًا ريفيًا ميراثًا شرعيًا ويتضرر من استخراج رخصة مبانٍ لأحد الورثة منفردًا دون تفويض أو تنازل أو موافقة باقي الورثة، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى المواطن وتحويل الموضوع إلى النيابة إذا ثبتت صحة المعلومات.


وخلال اللقاء، وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة وعرض شكوى موظفة في التربية والتعليم، والتي كانت تشغل منصب مديرة لإحدى المدارس الرسمية للغات، وتلتمس الموافقة على تكليفها كمديرة لقسم إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بإدارة قويسنا التعليمية، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بفحص وإبداء الرأي حول شكوى مواطن يعمل إخصائي توثيق بقسم طرق الباجور، ويلتمس الموافقة على نقله للعمل بمديرية الطرق والنقل بشبين الكوم، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة، حيث سبق أن خضع لعمليتين جراحيتين في قدمه وتركيب دعامات، كما وجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بفحص شكوى مدير إدارة شباب الشهداء، حيث يلتمس إعفاءه من مهام عمله مراعاة لظروفه الصحية والأسرية، مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام بإعداد تقرير مفصل عن حالته الوظيفية وعرضه عليه.

احتياجات اتخاذ اجراءات الإدارة العامة ل الإدارة العا الإدارة العام احتياجا

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية

إصابة 5 فى انقلاب ميكروباص بالتجمع

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى قنا

ضبط موظف بالإدارة الزراعية فى المنوفية بتهمة طلب رشوة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

تنسيق الثانوية العامة 2023 بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى لأبنائهم في سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟