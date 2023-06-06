صحة الإسماعيلية تضبط 85 لتر زيت طعام وتعدم أغذية فاسدة في حملات على الأسواق

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، عن الاستمرار المكثف في المرور على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة الصحة والسكان في القصاصين بالإسماعيلية، إن الإدارة شنت عدد حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وتم سحب 15 عينة مختلفة، وتم إعدام 90 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة غير المتحفظة بخواصها الطبيعية. كما تم ضبط 85 لترًا من زيت الطعام للاشتباه فيه وتم أخذ عينات منه لتحليلها، وتم تحرير 8 محاضر نظافة طبقًا للقرار 96 لسنة 67، كما تم تحرير 5 محاضر شهادات صحية طبقًا للقرار 97 لسنة 67.

وأضاف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وأشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي، مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وأشرف عبد الرافع، مراقب أول للأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد، مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.

وأشار الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.