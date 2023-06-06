عرض «ألم الرَجُل» في بيت السناري.. الخميس

يقدم بيت السناري، العرض المسرحي "ألم الرجل"، بالتعاون مع جامعة هليوبوليس ومسرح هدى شعراوي، الخميس الموافق ٨ يونيو2023، في تمام الساعة ٨ مساءً.

ويرسم العرض ، لوحات فنية عن حياة الرجل، في رحلة لاستكشاف المشاعر والمعاناة وأعظم الآلام التي يواجهها في مختلف مراحل حياته، من إخراج دوروثيا والتر.

تطرح المسرحية عددا من التساؤلات الحياتية، وتستحضر أعمق المشاعر التي يعيشها الرجل في داخله.

“ألم الرجل”

ووفقًا للإعلان التشويقي للعرض المسرحي: هل ترغب في الانغماس في عوالم مشوقة ومليئة بالمشاعر؟ هل تسعى لفهم تجربة الرجل ومعاناته؟ إذًا لا تفوت العرض المسرحي الرائع "ألم الرجل".

ويضيف: انضموا إلينا وشاركونا هذا الاحتفال المسرحي الرائع مع الأصدقاء والعائلة، ستغادرون البيت وأنتم ملهمين ومفكرين، ومحملين بتفاصيل وقصص تجعلكم ترون العالم من منظور مختلف.

بيت السناري

يعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة، فيعود القصر إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.