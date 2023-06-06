الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 3 أطنان جلوكوز غذائي مجهول المصدر في الإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10 براميل بلاستيك بها جلوكوز غذائي وزن البرميل الواحد 300 كجم، بإجمالى 3 أطنان جلوكوز غذائي يستخدم في تصنيع المكملات الغذائية، مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مكملات غذائية، ومواد الاستحلاب بدون ترخيص من الجهات المختصة غير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع، وألقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله على 10 براميل بلاستيك بها جلوكوز غذائي وزن البرميل الواحد 300 كجم باجمالى 3 طن جلوكوز غذائي يستخدم في تصنيع المكملات الغذائية.

 وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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