مكتبة القاهرة الكبرى تناقش فيلم "جيش الشمس".. السبت

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، يوم السبت المقبل 10 يونيو الجاري، ندوة ثقافية لعرض ومناقشة فيلم "جيش الشمس" بحضور اللواء محمد محمود عمر.

وكانت قد عقدت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، مساء أمس الاثنين، ندوة ثقافية بعنوان “المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي”، أدار الندوة مدير عام المكتبة، بحضور الدكتور هشام الشريف، والدكتورة سالى المعوض، أستاذ علم المكتبات والمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقديم درع المكتبة

أكد مدير عام المكتبة ياسر عثمان خلال كلمته، على أهمية الذكاء الاصطناعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لصالح المجتمع وتوفير الوقت، والجهد على الدارسين والباحثين، وفى نهاية كلمته قام بتقديم درع المكتبة لضيفي الحضور.

تجارب أمريكية عن استخدام المكتبات الذكية

بينما تحدثت الدكتورة سالي المعوض وتحدثت عن أهمية تعاون المصريين، الذين يتعلمون في الخارج، بمشاركة بلادهم بخبراتهم المتقدمة، والانتفاع بها لأجيال الوطن.

واستشهدت بعدة تجارب أمريكية فى المكتبات الذكية خاصة بسلسلة مكتبات كوينز العامة، والتى وصل عدد فروعها إلى ٦٨ مكتبة داخل نيويورك.

وأشارت إلى أن المكتبات تقدم العديد من الخدمات مثل القراءة والاطلاع إضافة إلى الخدمات الطبية، واستخراج الأوراق الرسمية، وطرق كثيرة للتسهيل على الباحثين، الحصول على الكتب والوسائط الثقافية.

برنامج كوينز الشامل

وقامت بشرح برنامج كوينز الشامل في استيراد وتصدير البيانات من خلاله، وبصيغة بى دي اف، وكيفية الاطلاع على اللوحات الفنية مثلا من خلاله أيضا دون الذهاب للمكتبة، والعديد من الخدمات المرجعية، والمعلوماتية المباشرة للقارئ والباحث وعضو هيئة التدريس وجميع أفراد المجتمع في أي مكان في العالم، عن طريق البريد أو الموبايل وبرامج الأونلاين.

وأوضح الدكتور هشام شريف، مصطلح المكتبات الذكية، وهى مجموعة مفاهيم وممارسات التنمية المستدامة، للمكتبة الحديثة القائمة على أساس تقنية المعلومات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، بحيت تترابط وتتكامل فيما بينها بكفاءة وفاعلية لتقديم خدمات رقمية للمستفيد منها.

وذكر أن كل نظام له إيجابيات وسلبيات، مثل رهبة البعض من وجود ريبورت يعمل بالمكتبات، والذي وصفه بالجانب المظلم، وخطورة ضياع كارتيه المكتبة واستعماله بواسطة شخص أخر.