الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع مستشار "فاو" المشروعات المشتركة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة من الحدث

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع دان جوستافسون، مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية، بحضور الدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وأشاد القصير، خلال الاجتماع، بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ الـCOP 27، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمرات المناخ المقبل الـCOP 28.

وأكد على ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

وأشار "القصير" إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل، والتي تحظى باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه.

وشدد ‏وزير الزراعة أيضًا على أهمية التعاون مع "فاو" لدعم مركز الأقصر التنسيقي، والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا أفضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للأشقاء الأفارقة.

من جهته، أكد جوستافسون أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو، حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة، والذي أنشئ عام ١٩٧٤، ما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.

القصير يبحث مستشار منظمة الأغذية والزراعة الفاو

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