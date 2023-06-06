الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 2052 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 2052 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو تم العبث بالملصق الخاص بها ، حيث تشمل العقوبات: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر والحبس.

وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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