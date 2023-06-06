فيروس نقص المناعة .. كل ما تريد معرفته عن طرق الوقاية من الإيدز

يعتبر الإيدز من أكثر الأمراض التي تحرص منظمات الصحة حول العالم على التوعية تجاهه، كونه أحد الأمراض المناعية المعدية التي تسبب قلقا كبيرا بالنسبة للمصابين والمحيطين بهم حول العالم.

التثقيف والقراءة من أهم الخطوات التي تسعى لها الدول كافة كونه من الأمراض المعدية التي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر بسهولة.

وتواصلت "الدستور" مع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران للتحدث حول طرق الوقاية،موضحا متى يصبح ميض الإيدز معدي؟.

وقال: عقب أسابيع قليلة من إصابة الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية يصبح معدى على الرغم من أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوى في الأشهر القليلة الأولى بعد الإصابة، إلا أن الكثيرين لا يدركون حالتهم حتى المراحل المتأخرة.

ويجب إتباع طرق الوقاية من الإصابة به من خلال اتباع التالى:

1. الحد من التعرض لعوامل الخطر.

2. العفة .

3. استعمال العوازل الذكرية والأنثوية.

4. إجراء الاختبار وتقديم المشورة بشأن بفيروس العوز المناعي البشري والأمراض المنقولة جنسياً.

5. إجراء الاختبار وتقديم المشورة والربط بخدمات رعاية السل.

6. الختان الطبي الطوعي للذكور.

7. استخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لأغراض الوقاية.

8. الحدّ من المخاطر لمتعاطي المخدّرات عن طريق الحقن.

9. القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

10. التربية الجنسية والتثقيف الصحى.

وتابع: البرامج التي تشجع على الإحجام عن العلاقات الجنسية للاشخاص المصابين لا تظهر تأُثيرًا ملحوظًا للحد من الإصابة بالفيروس في البلاد الغنية، ولكن تدريس مفاهيم تربية جنسية الشاملة في المدارس قد يساهم في الحد من السلوكيات الخطيرة.