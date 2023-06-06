الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، في بيان، بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 الذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.
‎وقد أكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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