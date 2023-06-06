"القاهرة الإخبارية": روسيا أمطرت سماء أوكرانيا بـ36 صاروخًا باليستيًا

علق رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، على التفجيرات الروسية التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارات جوية روسية اليوم، حسبما أعلن.

وقال أبوشمسية، عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن "كييف ظلت 4 ساعات تحت الرعب الروسي بأكثر من 36 صاروخًا باليستيًا، ولكن القوات الدفاعية الجوية قامت بإسقاط 7 صواريخ، والتي وقعت بقايا منها على مواقف للسيارات وبعض المتاجر، ولكن بدون وقوع إصابات".

وأضاف أن "صفارات الإنذار كانت تدوي في أنحاء كييف بصوت عالٍ ليعيش سكانها في حالة صعبة من الرعب، وهي ليست الأولى، فمنذ شهر مايو وحتى الآن، أكثر من 18 هجمة روسية بالصواريخ على كييف وكل الأراضي الأوكرانية، وبالتالي ما يحدث هو إرهاب روسي للشعب الأوكراني".

وتابع أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تقوم بإسقاط أغلبية الصواريخ التي تقصف بها أوكرانيا، وهذا تزامن مع قصف لسد "نوفا كاخوفكا" الذي يعتبر نكبة تاريخية كبيرة.