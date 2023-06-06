كتلة الحوار: استراتيجية إعلامية وسياسية للكتلة ولجان تحاكي الحوار الوطني

أعلنت "كتلة الحوار" عن تشكيل لجان تحاكي تلك الموجودة بالحوار الوطني؛ وتم إسناد ملف المحور السياسي للدكتور "باسل عادل" رئيس الكتلة والمحور الاقتصادي للدكتورة "شرين الشواربي" أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ أما ملف المحور المجتمعي فكان من نصيب الكاتب والشاعر دكتور "جمال العسكري".

جاء ذلك في الاجتماع الثالث للكتلة الذي عقد مساء يوم أمس؛ الاثنين الخامس من يونيو برئاسة رئيس مجلس أمناء الكتلة الدكتور باسل عادل.

كما أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنتي "الاتصال السياسي" ويتولى إدارتها المهندس "حسام علي"؛ والإعلام بإشراف "سوزان حرفي".

وتم بحث تشكيل لجنة العضوية استجابة لطلبات الانضمام للكتلة؛ والتي سيكون من مهامها النظر في هذه الطلبات والبت فيها.

هذا وقد ناقش الاجتماع القضايا والموضوعات المطروحة للحوار وموقف الكتلة ورؤيتها لكل منها؛ ومساهمات الكتلة في الجلسات والأوراق والمقترحات المقدمة للجنة الفنية للحوار الوطني؛ هذا إلى جانب مناقشة الاستراتيجية الإعلامية والسياسية للكتلة خلال هذه المرحلة؛ واولويات العمل وتوجهات الكتلة وتحركاتها بالفترة الراهنة.