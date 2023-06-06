اعترافات المتهم بقتل سائق توك توك بمنطقة المرج

أقر “إسلام .م” المتهم بقتل سائق توك توك أمام جهات التحقيق بمنطقة المرج بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه بهدف سرقة مركبة “التوك توك” منه كرها.

واعترف المتهم بأنه أبدى النية في سرقة المجنى عليه كرها مستغلا صغر سنه وضعف جسمه، واستقل معه التوك توك وطلب منه التوجه به لمنطقة مؤسسة الزكاة، واستغل أحد المناطق النائية وطلب منه إيقاف التوك توك وتركه لكن المجنى عليه حاول الاستغاثة، فقام بطعنه طعنة نافذة فسقط جثة هامدة داخل التوك توك.

وأضاف المتهم أنه لم يستطع سرقة التوك توك خشيا من أن يلاحظ المارة جثة المجنى عليه، وتركه ولاذا بالفرار.

كما أضاف المتهم أنه حاول سرقة التوك توك من المجنى عليه بهدف العمل عليه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل سائق توك توك بهدف سرقته بالإكراه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.