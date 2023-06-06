الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا ثيؤدوروس الثاني يزور الكاتدرائية الرومانية للكاثوليك بالإسكندرية

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

حضر ثيودور الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي الذي تم الاحتفال به في كاتدرائية القديسة كاترين الكاثوليكية بالإسكندرية، برئاسة نيافة الكاردينال كورت كوتش، رئيس اللجنة البابوية لوحدة المسيحيين، استجابة لدعوة الكنيسة الكاثوليكية المحلية في مصر، في إطار العمل المستمر للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في المدينة المقدسة.

في كلمته، أشاد الكاردينال كوخ، الرئيس المشارك للجنة اللاهوتية الدولية المشتركة، بأهمية الحوار اللاهوتي بين الكنائس المسيحية، خاصة عندما يتم في مدينة الإسكندر الأكبر والقديس مرقص والآباء العظماء ومعلمي الإيمان في القرون المسيحية الأولى ومؤسسي الرهبنة.

كما أعرب لغبطة البابا وبطريرك الإسكندرية ثيودور الثاني عن امتنان الكنيسة الكاثوليكية ورئيسها البابا فرنسيس، للضيافة الإبراهيمية للوفود الكبيرة للكنيستين والتنظيم الممتاز لأعمال اللجنة.

كما حضر اللقاء الإفخارستي للجماعة الكاثوليكية بالإسكندرية جوزيف الكاردينال توبين رئيس أساقفة نيوارك- بالولايات المتحدة الأمريكية، كلاوديو غوغروتي رئيس أساقفة رافيلو- إيطاليا- ورئيس اللجنة البابوية للكنائس الشرقية، نيكولا تيفينين القاصد الرسولي إلى مصر، رولان مينراث رئيس أساقفة ديجون- فرنسا، نيافة الكاردينال برونو فورتيه رئيس أساقفة كييتي- إيطاليا، بريان فاريل أسقف أبيتين- إيطاليا- وأمين اللجنة البابوية لوحدة المسيحيين، تشارلز موريرود أسقف لوزان سويسرا، كرزيستوف نيتكيفيتش أسقف ساندوميرز- بولندا، والأسقف كلاوديو النائب الرسولي لمصر.

كما حضر المطران أيوب في بيسيديا الرئيس المشارك للجنة اللاهوتية الدولية المشتركة، ورؤساء الكهنة والكهنة واللاهوتيين، الذين يمثلون بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية في الإسكندرية المطارنة جورجيوس غينيا وبندليمون نوكراتيس ونركيسوس بيلوسيو وممثلو الطوائف المسيحية الأخرى وعدد كبير من المؤمنين.

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