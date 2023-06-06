الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يسعى للفوز على حرس الحدود والضغط على منافسيه فى صراع البقاء

فريق الداخلية
فريق الداخلية

يستضيف الداخلية فريق حرس الحدود، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب بتروسبورت في افتتاح مواجهات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال يحتل المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة من خمسة انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا وجمع 6 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على فيوتشر والتعادل مع إنبي والمصري والزمالك والهزيمة أمام البنك الأهلي ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 31 ولو حدث ذلك سيسبب ضغطا شديدا على كل الفرق التي تسبقه في الترتيب وهى الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وأسوان وطلائع الجيش.

علاء عبد العال أكد للاعبين أن البقاء في الدوري سيتحقق بأقدامهم دون انتظار نتائج الفرق الأخرى، وأن الفوز على حرس الحدود يعني قطع خطوة كبيرة نحو البقاء ومن المنتظر أن يقوم علاء عبد العال بتغيير طريقته المعتادة 3-4-2-1 إلى  4-4-2 وتكثيف الضغط من بداية المباراة لحسمها مبكرا.

على الجانب الأخر يحتل حرس الحدود بقيادة محمد مكي المركز الأخير برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق أربعة انتصارات وتعادل 7 مرات وخسر 18 مباراة وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا،  وبعد 9 هزائم متتالية حقق الفريق انتصارين على غزل المحلة في كأس مصر وأسوان في الدوري ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 22 والتمسك بحظوظه الضعيفة في البقاء، وفي المقابل الهزيمة تعني هبوطه رسميا إذا حقق غزل المحلة وأسوان نتيجة ايجابية أمام المصري والمقاولون.

محمد مكي طالب لاعبييه بالفوز على الداخلية وأكد لهم أن كرة القدم لاتعرف المستحيل وأن عليهم التمسك بالأمل حتى لو كان ضعيفا.

يدير المباراة محمد يوسف وييساعده أحمد لطفي وأحمد بكر ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الداخلية حرس الحدود علاء عبد العال محمد مكي

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