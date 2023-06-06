طبيب حساسية ومناعة يوضح مخاطر التدخين الإلكتروني على الصحة العامة

الفيبنج هو عبارة عن التدخين باستخدام جهاز إلكتروني محمول، عن طريق توصيل النيكوتين بتسخين سائل من النيكوتين والمنكهات والبروبيلين جليكول والمواد المضافة الأخرى في رذاذ يستنشق من خلال الفم.

يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن التدخين الإلكتروني يسبب مشاكل في التنفس وتلفًا للأعضاء وإدمانًا، فالرذاد ليس بخار ماء، ولكن يحتوى فعلًا على جزيئات من النيكوتين والنكهات ومواد أخرى معلقة في الهواء.

ما هو الفرق بين التدخين الإلكترونى وتدخين السجائر؟

تقوم السجائر الإلكترونية بتسخين السائل لصنع رذاذ، أما السجائر التقليدية تحرق التبغ الذي ينتج عنه أدخنة التبغ المحروق.

زادت شعبية السجائر الإلكترونية خلال العقد الماضي، وبدأ بعض الناس في استخدامها كوسيلة للإقلاع عن التدخين، معتقدين أنها أكثر أمانًا على المدى القصير والطويل وأنها بديل آمن للسجائر التقليدية.

ونظرًا لأن السجائر الإلكترونية تفتقر إلى القطران، افترض المستهلكون أن التدخين الإلكتروني يقلل من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل، ولكن هذا غير صحيح، فالأبحاث الحديثة فندت ذلك وأثبتت أن السجائر الإلكترونية تسبب مشاكل صحية عديدة، وتسبب الإدمان وتلف الأعضاء، وإدخال العديد من المواد الكيميائية إلى أعضاء الجسم.

• الرئتين

تتسبب السجائر الإلكترونية في حدوث التهاب وتهيج في الرئتين، قد يؤدي ذلك إلى تلف الرئة مثل التندب وتضيق الشعيبات الهوائية.

هل الفيبنج عملية تبخير لبخار الماء؟

سوء فهم نتيجة الترجمة الخاطئة لكلمة فيب وتعنى يتبخر، مما جعل البعض يعتقد أن الرذاذ بخار ماء، في الحقيقة الرذاذ يحتوي على جزيئات صغيرة من النيكوتين والمعادن ومواد كيمائية ضارة أخرى.

والأمراض الناتجة عنه تلف الرئة والأعضاء الأخرى، ومشاكل التنفس والإدمان

تشمل مشاكل التدخين الإلكتروني ما يلي:

• الإصابة بالربو

• تفاقم حالة الصدر فى مرضى الربو

• تندب الرئة



• السرطان

ثبت أن بعض مكونات السوائل الإلكترونية تسبب السرطان.

• أضرار على الحمل

ليس من الآمن التدخين الإلكتروني أثناء الحمل، قد يسبب انخفاض الوزن عند الولادة وتلف رئة الجنين وتلف الدماغ في الجنين.