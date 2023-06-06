محافظ جنوب سيناء يلتقى وزير السياحة والشباب الصربى ويبرز إمكانات شرم الشيخ السياحية

فودة يختتم زيارته لجمهورية صربيا

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع وزير السياحة والشباب الصربي، وذلك بمقر السفارة المصرية في صربيا، وفي حضور السفير باسل صلاح سفير مصر في صربيا وذلك في إطار جهوده لتنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة، ومنها السوق الصربي.



وتناول المحافظ، في اللقاء، إمكانات مدينة شرم الشيخ السياحية المتنوعة والتي تشمل عدة أنواع من السياحة، منها السياحة الشاطئية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية وسياحة السفاري والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية، بالإضافة لامتلاك المدينة 55000 غرفة سياحية وقرية أوليمبية تشمل صالة ألعاب دولية وملاعب تنس وملاعب إسكواش وحمام سباحة أوليمبي.

واستقبلت القرية عدة فرق عالمية في الآونة الأخيرة، وكان آخرها منتخب السباحة الإيطالي الأوليمبي، كما استضافت عدة بطولات دولية أخرى، ودعا محافظ جنوب سيناء إلى تبادل الفرق الرياضية بين البلدين، كما دعا الشعب الصربي إلى زيارة مدن جنوب سيناء السياحية وأهمها شرم الشيخ ودهب وكاترين.



في نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء وزير السياحة الصربي، طبق تذكاري يحمل صورة مجسمة لمسجد الصحابة وقام بدعوته لزيارة مدينة شرم الشيخ.

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة والشباب الصربي