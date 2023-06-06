الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد العوضى: احتفظ بعاداتى التى نشأت عليها فى عين شمس وأعتز بها

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

قال الفنان أحمد العوضي، إنه عند اختيار مسلسل "ضرب نار"، اتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على تقديم عمل مميز، خاصة بعد غيابهما العام الماضي، وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عامين.

وأضاف “العوضي”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنهما كانا يريدان تقديم عمل يحترم عقول المشاهدين  وينال على رضاهم، ومن هنا جاء مسلسل "ضرب نار". 

نشأته بعين شمس

وأكد خلال الحلقة أنه يعتز بنشأته في منطقة "عين شمس"، والتي تركها منذ فترة قريبة، ولكنه مازال محتفظً بمبادئه وأخلاقه وأصوله، مشيرًا إلى أنه بعدما أصبح ممثلًا وأنعم الله عليه بالشهرة فإنه أصبح سفيرًا للمجتمع الذي خرج منه، وطوال الوقت يحتفظ بعاداتهم ويفتخر بنشأته بها.

أحمد العوضي عين شمس نشأته الشهرة يعتز بنشأته اللي مالوش كبير مسلسل ضرب نار

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