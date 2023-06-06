"مياه الإسكندرية" تتسلم 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لنظم إمداد المحطات وهى:

- محطة مياه شرقى الإصدار الثانى

- محطة مياه المنشية 2 الإصدار الأول

-محطة مياه المعمورة الإصدار الأول

-محطة مياه النزهة الإصدار الثانى

وتم ذلك باعتماد اللجنة العليا للمياه بالإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة، وبتوقيع السيد الدكتور وزير الصحة والسكان.

وأكد المهندس أحمد جابر على حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه، للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الإرتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة لجماهير المستهلكين، والذى تؤكده التقارير الواردة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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