الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الإسكندرية" تتسلم 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه

مياه الإسكندرية تستلم
مياه الإسكندرية تستلم 4 شهادات إعتماد خطط سلامة ومأمونية الم

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لنظم إمداد المحطات وهى:

- محطة مياه شرقى  الإصدار الثانى 

- محطة مياه المنشية 2 الإصدار الأول 

-محطة مياه المعمورة الإصدار الأول

-محطة مياه النزهة  الإصدار الثانى

وتم ذلك باعتماد اللجنة العليا للمياه بالإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة، وبتوقيع السيد الدكتور وزير الصحة والسكان.

 وأكد المهندس أحمد جابر على حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه، للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الإرتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة لجماهير المستهلكين، والذى تؤكده التقارير الواردة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

FB_IMG_1685993190821
FB_IMG_1685993190821
FB_IMG_1685993179839
FB_IMG_1685993179839
مياه الشرب بالاسكندرية 4 شهادات إعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب الشركة القابضة الإسكندرية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى محافظات مصر

مقتل جندى باكستانى إثر اشتباك مسلح بإقليم خيبر بختونخوا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى البنوك المصرية

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة بشوارع منشأة ناصر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس