العمل: جولة في شركة صناعية بالإسماعيلية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية قامت من خلالها بتفقد شركة 2M إليكتريك الصناعية الكهربائية بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها المديرية بشكل دوري على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقرير قدمه لوزارة العمل، أنه قام بعمل جولة تفقدية بشركة 2M اليكتريك الصناعية الكهربائية بالمنطقة الصناعية ، والتي تقع على مساحة ٣٥ ألف متر مربع، شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما تم مناقشة مقترح عمل بروتوكول تعاون ‏ بين المصنع و الوزارة ووزارة التعليم الفنى وذلك لتدريب الطلاب داخل الشركة ، على كافة الوظائف التى يحتاج إليها المصنع ، كما تم عمل جولة داخل المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية و استمع للعاملين، وشجعهم على العمل وزيادة ورفع الانتاجية ، كما تفقد منتجات الشركة من ( لوحات الجهد المنخفض والمتوسط والموزعات والاكشاك الكهربائية وغيرها، مشيداً بما تقوم به الشركة وذلك فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين الذى بلغ عددهم ١٢٠٠ عامل وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة، وتكريمها للعامل المثالي تقديرا لجهده المبذول فى تهيئة بيئة العمل، وتوفير الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية على نفقة الشركة لتحسين الجانب المعنوي لديهم .