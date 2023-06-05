ندوة للعاملين بـ"مطاحن مصر العليا" حول حقوق الطفل

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة سوهاج بشأن تنظيم ندوة للتوعية في شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج تحت عنوان " حقوق الطفل" وذلك ضمن خطة المديرية في تنظيم الندوات التوعوية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة و الاداره العامة لشئون المرأة و الطفل بالوزارة بحضور مسئولي تشغيل الاطفال بالشركة علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية بالضوابط و الشروط واحكام القانون لتشغيل عمالة الاطفال في المنشآت وحفاظاً علي أرواحهم و حياتهم و ضمانا لحقوقهم المالية و الإنسانية.

وأفاد د.هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره للوزارة أن وحدة عمل الطفل التابعة للإدارة العامة للرعاية بالمديرية نظمت ندوة توعوية لمسئولي تشغيل الاطفال بشركة مطاحن مصر العليا بمحافظة سوهاج لشرح كافة المواد الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة وضع ضوابط و شروطا وقيودا صارمة حول تشغيل عمالة الاطفال وذلك حال تشغيل الاطفال تحت سن 16 سنة في منشآت القطاع الخاص من خلال أحكام مواد القانون وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل عمالة الطفل في القطاع الخاص.

كما تم الرد على الاستفسارات من مسؤولي تشغيل عمالة الطفل بالشركة في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتطبيق القانون وعقود التدرج التي يتم تجديدها سنوياً في مكاتب العمل للصبية التي تعمل بالشركة.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تطرقت إلي المواد الخاصة بقانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة بتشغيل الأطفال تحت سن 16 سنة تضمنت تعريف الطفل والالتزامات الملقاة علي صاحب العمل والضوابط الموضوعية التي وردت في قرار وزير العمل رقم 215 لسنة 2021 والذي حدد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

كما تناولت الندوة حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا علي أن يتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة وغير ذلك من الضوابط الواردة وفقاً للمادة 101 من قانون العمل ، وكذلك ما ورد بالمادة 102 من التزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

حاضر في الندوة محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية بالمديرية ومروة محمد عيسي رئيس وحدة عمالة الطفل بالمديرية وتحت رعاية عبد القادر السيد أحمد الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا وبحضور محمد فوزي رشوان مدير عام التدريب وتخطيط القوي وأسامة شيخون مدير إدارة التدريب.