الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية: تمديد القيود لاستيراد حبوب أوكرانية حتى 15 سبتمبر

الحبوب
الحبوب

أعلنت المفوضية الأوروبية، في نبأ عاجل، الإثنين، عن تمديد القيود لاستيراد حبوب أوكرانية حتى 15 سبتمبر. 

وقال الاتحاد الأوروبي، انه سيفرض عقوبات على 9 مسؤولين روس متورطين في سجن معارض روسي. 

وقالت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إنها مددت حتى 15 سبتمبر  اتفاقا يسمح لخمسة من جيران أوكرانيا بحظر المبيعات المحلية للحبوب الأوكرانية مع السماح للحبوب بعبور بلادهم.

واشتكت الدول الخمس - بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا - من أن تحرير الاتحاد الأوروبي لجميع التجارة مع أوكرانيا يعني انخفاض تكلفة تدفق الحبوب الأوكرانية ، مما يجعل الإنتاج المحلي غير مربح.

وسمحت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ، للجيران بفرض قيود على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية. كان من المقرر أن يستمر هذا الاستثناء حتى يوم الإثنين.

ولا يزال من الممكن تصدير الحبوب إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين أو إلى خارج الكتلة، وقالت المفوضية قبل شهر إنها يمكن أن تمدد القيود إذا استمرت الظروف الاستثنائية.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسيةفي وقت سابق،  إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود ، الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. 

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة واستؤنفت عمليات التفتيش على السفن. 

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن جولة جديدة من محادثات روسيا في الأمم المتحدة ستعقد في جنيف حيث هددت روسيا مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من الاتفاق، واشتكت من استمرار وجود عقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة. 
 

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، إن إيران لم تنفذ التزاماتها بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي بشكل كاف، سواء المنشآت النووية والتحقيقات في المواقع النووية السرية سابقًا. 

وقال جروسي خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه منذ ذلك الحين تم تنفيذ "جزء بسيط مما كنا نتخيله". 

وأقر رئيس الوكالة بأنه تم تركيب بعض كاميرات وأجهزة المراقبة، وقال "تم إحراز بعض التقدم، لكن ليس بالقدر الذي كنت أتمناه".

المفوضية الاوروبية الاتحاد الأوروبي القيود استيراد حبوب أوكرانيا

الأكثر قراءة

أمين عام رابطة مصنعى السيارات: تأخرنا كثيرًا فى التصنيع محليًا

تعرف على موعد وقفه عرفات 2023 وفضائل صيام هذا اليوم

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مجددًا.. موسكو تتهم واشنطن بدعم "داعش" و"القاعدة" فى أفغانستان

"ويزو" تكشف حقيقة فقدان وزنها بعد الصور التى نشرت لها مؤخرًا

خالد يوسف لـ"الشاهد": لولا الجيش لهجم بلطجية الإخوان على المتظاهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس