المفوضية الأوروبية: تمديد القيود لاستيراد حبوب أوكرانية حتى 15 سبتمبر

أعلنت المفوضية الأوروبية، في نبأ عاجل، الإثنين، عن تمديد القيود لاستيراد حبوب أوكرانية حتى 15 سبتمبر.

وقال الاتحاد الأوروبي، انه سيفرض عقوبات على 9 مسؤولين روس متورطين في سجن معارض روسي.

وقالت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إنها مددت حتى 15 سبتمبر اتفاقا يسمح لخمسة من جيران أوكرانيا بحظر المبيعات المحلية للحبوب الأوكرانية مع السماح للحبوب بعبور بلادهم.

واشتكت الدول الخمس - بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا - من أن تحرير الاتحاد الأوروبي لجميع التجارة مع أوكرانيا يعني انخفاض تكلفة تدفق الحبوب الأوكرانية ، مما يجعل الإنتاج المحلي غير مربح.

وسمحت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ، للجيران بفرض قيود على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية. كان من المقرر أن يستمر هذا الاستثناء حتى يوم الإثنين.

ولا يزال من الممكن تصدير الحبوب إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين أو إلى خارج الكتلة، وقالت المفوضية قبل شهر إنها يمكن أن تمدد القيود إذا استمرت الظروف الاستثنائية.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسيةفي وقت سابق، إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود ، الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة واستؤنفت عمليات التفتيش على السفن.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن جولة جديدة من محادثات روسيا في الأمم المتحدة ستعقد في جنيف حيث هددت روسيا مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من الاتفاق، واشتكت من استمرار وجود عقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.



وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، إن إيران لم تنفذ التزاماتها بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي بشكل كاف، سواء المنشآت النووية والتحقيقات في المواقع النووية السرية سابقًا.

وقال جروسي خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه منذ ذلك الحين تم تنفيذ "جزء بسيط مما كنا نتخيله".

وأقر رئيس الوكالة بأنه تم تركيب بعض كاميرات وأجهزة المراقبة، وقال "تم إحراز بعض التقدم، لكن ليس بالقدر الذي كنت أتمناه".