الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الاستثمارات العامة يكشف تفاصيل أجندة الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تفاصيل أجندة الحوار الوطني قائلًا: "غدًا يشهد جلسة من جلسات المحور الاقتصادي للحديث عن الاستثمارات العامة وأولوية الاستثمارات العامة". 

أضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، أنه سيتم الحديث عن إعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية ومدى جدوى هذه الهيئات والهيئات العامة".

كما أنه سيتم ستتناول أمر صندوق مصر السيادي ودوره في التنمية والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص لدخولها.

أشار مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى إلى أن الجلسة ستتناول الاستثمارات الحكومية التي يجب على الحكومة زيادتها في الفترة المقبلة، وستضع الإطار الحقيقي للاقتصاد المصري مستقبلا، بحضور ومشاركة كل خبراء مصر والاقتصاديين.

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