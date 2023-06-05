الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فرحات: الزيارات الخارجية بعد 2014 أحد أدوات عودة مصر للقارة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد د.محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن علاقة مصر بالقارة الإفريقية مرت بمراحل منها مرحلة القمة عندما كانت العلاقات المصرية متقدمة في حقبة الاستقلال الوطني والنضال من أجل الاستقلال وحركات التحرر الوطني، وكانت مصر في هذا الوقت تتبنى تلك القضية في علاقاتها مع دول العالم. 

قضية التحرر الوطني قضية مركزية تجمع مصر والدول الإفريقية

وأضاف فرحات، خلال حواره ببنرامج “كلام في السياسة”، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن كان هناك قضية مركزية تجمع مصر والدول الإفريقية، وهي قضية التحرر الوطني، وبعدما حصلت الدول الإفريقية على هذا الهدف، انتقلت إلى هدف آخر وهو التنمية وبناء الدولة الوطنية.

وتابع أن الدول الإفريقية ومنها مصر في علاقات مختلفة مع القوى الدولية، وكان هناك تيار مهم اسمه حركة عدم الانحياز، لكن كل هذه المصالح والأهداف المشتركة تراجعت؛ لأن النظام الدولي تغير، وتم تحقيق هدفي الاستقلال وبناء الدولة، ثم غابت الدبلوماسية الرئاسية منذ 1995، مشددًا على أن الزيارات الخارجية من أهم أدوات عودة مصر إلى القارة الإفريقية منذ عام 2014.

القارة الإفريقية الزيارات الخارجية عودة مصر قضية التحرر الوطني بناء الدولة الوطنية التنمية

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