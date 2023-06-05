الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صورة جديدة تجمع ابطال "البعبع" داخل لوكيشن التصوير

ابطال فيلم البعبع
ابطال فيلم البعبع

يواصل أبطال وصناع الفيلم السينمائي “البعبع” تصوير مشاهد واحداث العمل تحت قيادة المخرج حسين المنباوي ويتبقى أيام قليلة، فقط، وينتهي التصوير بشكل كامل ليكون العمل جاهز للعرض للجمهور.

وجمعت صورة من داخل لوكيشن التصوير عدد من ابطال فيلم “البعبع” وهم كل من النجم أمير كرارة، وباسم سمرة، والفنان محمد عبد العظيم، والفنان محمد أنور والذي نشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق على الصورة قائلاً:“لو مش مجمع اني البعبع روح هاتهم قدامي واسألهم فيلم البعبع عيد الاضحي ان شاء الله”.

وكشف مصدر لـ“الدستور” من داخل فريق العمل أن أسرة الفيلم لم يتبق لها سوى أيام ليرفع المخرج حسين المنباوي شعار فركش، ويصبح العمل جاهزًا لعرضه بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى، لافتا انهم يواصلون التصوير بشكل يومي سعيا منهم لانهاء العمل خلال أسبوع.

الفيلم السينمائي “البعبع” البعبع حسين المنباوي النجم أمير كرارة أمير كرارة محمد أنور سينرجي فيلمز

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