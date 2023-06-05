الطاهرى يثمن قرار الحكومة بخفض الإنفاق وزيادة الاستثمار

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامجه "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" تتناول العلاقات المصرية الإفريقية بمناسبة الاستعدادات لبدء قمة الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

أضاف الطاهري، أنه بهذه المناسبة سيناقش مع ضيوف برنامجه الجهد المصري؛ لاستعادة الدور المصري في إفريقيا، وذلك تحت مظلة 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التي تحتفل بها إكسترا نيوز بداية من يوم 1 يونيو الجاري.

وتابع: أنه سيستعرض خبرًا عن صوت حكومي حاسم وقوي، كان في جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وكانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، حيث يتم بدء الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو.

قرار خفض الانفاق لاحتواء التضخم

وتابع: أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت اليوم موقف الحكومة بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولهدف تنموي كبير، وأن أولويات الحكومة تتجه لخفض الإنفاق عن عمد لاحتواء التضخم والعمل على زيادة الاستثمارات، وهذا يعني أننا لسنا في جزر منعزلة وأن ما يناقش في المؤتمر أو المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يجد صداه لدى الحكومة.