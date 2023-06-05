محافظ السويس يُتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة استعدادت المحافظة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكد “صقر” خلال الاجتماع، علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات التنفيذية والاحياء لتحقيق الراحة لجميع ابنائنا من الطلاب والطالبات وتوفير الجو الهادئ والآمن لجميع اللجان والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة من المعلمين ، خلال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ علي مدير مديرية التربية والتعليم بالاستعداد الجاد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بانتظام وامان.

ووجه محافظ السويس بتنظيم لجان من الداخل والخارج من خلال المرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، والمتابعة المستمرة للمدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

وشدد المحافظ على سرعة مراجعة وتجهيز استراحات المراقبين، والتنسيق مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء لتجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى.

وأكد “صقر” على تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الاسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان اثناء الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات.



واكد محافظ السويس على رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة للتأكيد علي عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج المدارس المنعقدة بها لجان الامتحانات.

وأكد علي جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء الأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان علي مستوي الاحياء الخمسة .

من جانبه، أشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن لجان الامتحانات تبلغ 15 لجنة عامة ويبلغ عدد الطلاب بمدارس السويس 3851 طالب وطالبة علي مستوي مدارس السويس.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والمقدم ابراهيم محمد ممثلا لمكتب المستشار العسكري لمحافظة السويس ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية .