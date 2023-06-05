الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل الديمقراطى: وقف الاقتراض الخارجى إلا بشروط ميسرة قرار حكومى شجاع

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

أشاد حزب "الجيل الديمقراطي" بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بوقف الاقتراض الخارجي لمصر إلا بشروط ميسرة.

وأكد حزب "الجيل" أن القرار يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة إذا صاحبه خفض كبير في الإنفاق، من أجل احتواء التضخم الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووصف "الشهابي" القرار بـ"الشجاع"، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على تحقيق التنمية بجهود ذاتية دون الحاجة إلى الاقتراض خارجيًا، مشيرًا إلى أن زيادة الاقتراض تنعكس سلبًا على معدلات التنمية، خاصة في ظل الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد المحلي والعالمي حالة من عدم الاستقرار.

وأكد رئيس حزب الجيل أن المستفيد الأول والأخير من هذا القرار هو المواطن المصري، حيث إن خفض الديون من على كاهل الدولة، وتخفيف معدلات الاقتراض الخارجي، يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحسين جودة التنمية، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار ناجى الشهابي إلى أن حزب الجيل دعا الحكومة منذ أكثر من سبع سنوات وفى بيانات متكررة بوقف الاقتراض الخارجى وضرورة خفض الدين الداخلى والخارجى، لافتًا إلى أنه أمر صحي للاقتصاد المصرى.

كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي «الشهابي» أنه رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية لم تتخلف يومًا ما عن سداد الالتزامات الخارجية عليها، الأمر الذي يؤكد قدرة ومرونة الاقتصاد المصري على التعامل مع مختلف الصدمات الخارجية.

الأزمة الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد حزب الجيل الديمقراطي خفض الدين تنمية الاقتصاد

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