ريال مدريد يتواصل مع بايرن ميونخ لضم ألفونسو ديفيز

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع بايرن ميونخ الألماني، لبحث إمكانية التعاقد مع الظهير الأيسر للفريق البافاري، الكندي ألفونسو ديفيز.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع ديفيز كأحد اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن مسئولي النادي الإسباني، تواصلوا مع بايرن ميونخ بخصوص إمكانية التفاوض لضم ديفيز، لكنهم لم يتلقوا رفضًا قاطعًا وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لهم، ما يُعد إشارة حول أن التعاقد مع اللاعب أمر ممكن.

وذكر التقرير أن ديفيز لا يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ، وذلك يفتح الباب أمام رحيله المحتمل عن النادي، وسط اهتمام من ريال مدريد، الذي يرغب في ضمه وتعزيز مركز الظهير الأيسر.

ويأتي ذلك بعدما تحدث وكيل اللاعب عن النادي البافاري، مشيرًا إلى أن الوضع فوضوي هناك على حد قوله، إضافة لتصريحات ديفيز نفسه سابقًا، بأنه غير سعيد في حياته.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية موسم 2024-2025.