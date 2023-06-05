معرض وورش فنية.. أجندة فعاليات بيت المعمار المصري لشهر يونيو

ينظم بيت المعمار المصري عددًا من الأنشطة والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة، خلال شهر يونيو الجاري، بمقره في ٤ درب اللبانة بميدان القلعة بالقاهرة.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية أبرز الفعاليات الثقافية لبيت المعمار المصري في يونيو 2023:

نظم بيت المعمار المصري، أمس الأول معرض ختام أعمال المشروع الثقافي "ستوديو الخليفة" التابع لدبلومة التنمية الثقافية، بجامعة القاهرة.

أما الثلاثاء ٦ يونيو فينظم البيت اللقاء الـ ١٤ من سلسلة "أرواح في المدينة"، وتقام الفعالية في مركز الإبداع الفني بالأوبرا.

ويوم السبت الموافق 10 يونيو، ينظم بيت المعمار المصري رحلة تفاعلية مع الإعلامية منى الشايب بصحبة جمهور بيت المعمار تحت عنوان "في وجدان المدينة".

أما السبت الموافق 17 يونيو، ينظم البيت فاعلية مع مدرسة خزانة للتراث، مع سلسلة جديدة عن الهوية الغذائية المصرية وارتباطها بالجغرافيا والعمران.

وفي يوم السبت الموافق ٢٤ يونيو، يقيم الدكتور أحمد عوض، ورشة عمل فنية عن الأبجدية المصرية القديمة ورموزها وعلاقتها بالعمارة.

عن بيت المعمار المصري

ومتحف العمارة هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

بناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

كما أنه يضم مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.