الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعون يجمعون المخلفات ويطهرون قاع البحر على شاطئ السرايا بالإسكندرية (صور)

المتطوعين
المتطوعين

ايادي شابه محبه للبيئة وتعي جيدا اهمية التغيرات المناخية وخطرها المنتظر، وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، تجمع المتطوعون لتمشيط وتطهير بحر شاطئ السرايا بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت الفعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة عدد 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية و الغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

“الدستور” التقت بعدد من المواطنين المتطوعين في حملة تنظيف شاطىء السرايا.. 

رامي يسري احد المتطوعين، قال إننا اليوم نوجه رسالة للمجتمع السكندري باهمية رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة بابسط التصرفات والسلوكيات المعدلة.

وتابع ان ماحدث اليوم هو اختيار شاطىء السرايا كنموذج للنظافة في يوم البيئة العالمي، وتطهيره من المخلفات الزجاجية والورقية والبلاستيك، بجانب الغطاسين الذي كانت مسؤوليتهم تطهير قاع البحر من المخلفات على اعماق متفاوته.

وأضاف محمد سالم، احد المتطوعين، أن الحفاظ على البيئة لم يعد أمرًا اختياريا وذلك للحماية من التغيرات المناخية، سواء برا او بحرا.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع، مؤكدا على حرض المحافظة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة والشواطى، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء اي مخلفات في مياة البحر .

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اليوم العالمي للبيئة حملات تنظيف تطهيرقاع ابحر شاطىء السرايا الإسكندرية

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