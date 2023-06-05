الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لخلق "ناتو آسيوى" لخنق الصين

أمريكا
أمريكا

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة أقنعت اليابان ببناء قواعد عسكرية على أراضيها تكون قريبة من الأراضي الصينية، كما أن طوكيو زادت من تسليحها العسكري واشترت صواريخ هجومية.

أضاف سمير، خلال مداخلة مع برنامج "إكسترا اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة تسعى لخلق ناتو آسيوي، لأنها اتفقت مع الفلبين على إنشاء 4 قواعد عسكرية فقط، واليوم زادتها إلى 10.

أمريكا تتقرب من أستراليا وزادت من ميزانيتها العسكرية

أشار إلى أن واشنطن تتقرب من أستراليا التي كانت شريكة للصين، وزادت ميزانيتها العسكرية إلى 200% لمواجهة بكين، كما أنها ستزودها بالغواصات مع تدشين قواعد عسكرية على أراضيها.

وأكد أن الولايات المتحدة تبني ناتو في آسيا لخنق الصين، وتتحدث مع شركائها الآسيويين بأن نسبة التسليح هى 2%، وهي نفس النسبة المنصوص عليها في حلف الناتو.

العلاقات الدولية أمريكا ناتو آسيوي الولايات المتحدة اليابان قواعد عسكرية أمريكية

مواد متعلقة

باحث آسيوى: صراع خفى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

"حوار الأهرامات وسور الصين" فى مؤتمر لـ"حماة الوطن" بالقاهرة

مواجهة بحرية مباشرة.. تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا فى مضيق تايوان

الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية فى آسيا والمحيط الهادئ

عبور سفن حربية أمريكية كندية مضيق تايوان يثير غضب الصين

واشنطن تتمسك بالمحادثات مع الصين لمنع وقوع نزاعات

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس