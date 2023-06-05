خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لخلق "ناتو آسيوى" لخنق الصين

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة أقنعت اليابان ببناء قواعد عسكرية على أراضيها تكون قريبة من الأراضي الصينية، كما أن طوكيو زادت من تسليحها العسكري واشترت صواريخ هجومية.

أضاف سمير، خلال مداخلة مع برنامج "إكسترا اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة تسعى لخلق ناتو آسيوي، لأنها اتفقت مع الفلبين على إنشاء 4 قواعد عسكرية فقط، واليوم زادتها إلى 10.

أمريكا تتقرب من أستراليا وزادت من ميزانيتها العسكرية

أشار إلى أن واشنطن تتقرب من أستراليا التي كانت شريكة للصين، وزادت ميزانيتها العسكرية إلى 200% لمواجهة بكين، كما أنها ستزودها بالغواصات مع تدشين قواعد عسكرية على أراضيها.

وأكد أن الولايات المتحدة تبني ناتو في آسيا لخنق الصين، وتتحدث مع شركائها الآسيويين بأن نسبة التسليح هى 2%، وهي نفس النسبة المنصوص عليها في حلف الناتو.