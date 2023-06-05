الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوامع المنيا" تستقبل 401 ألف طن قمح من خلال 42 موقعًا تخزينيًا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توريد القمح للشون والصوامع

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الاثنين، بلغ 401 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع ضمن موسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ على إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلي تكثيف الحملات اليومية على مصانع  ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في إستخدام ‏القمح المحلى بأى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

المنيا توريد 401 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح تحقيق المستهدف من توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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