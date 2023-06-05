الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. أحمد العوضى فى حلقة خاصة مع "صاحبة السعادة" على dmc

العوضي واسعاد يونس
العوضي واسعاد يونس

يحل مساء اليوم الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC الفضائية.

تذاع حلقة العوضي ببرنامج صاحبة السعادة في الساعة الحادية عشرة مساء ويتحدث العوضي خلال الحلقة عن كواليس بدايته الفنية وكيف دخل المجال الفني، كما يتحدث عن كواليس مسلسله التليفزيوني الأخير “ضرب نار” والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ويتطرق أحمد العوضي في الحديث عن علاقته بزوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز والتي شاركها بطولة آخر أعماله “ضرب نار” وكيف نشبت قصة الحب بينهما.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وعرض حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى وآخرين. 

وتخطى مسلسل “ضرب نار” بطولة النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، حاجز الـ270 مليون مشاهدة، بعد عرضه فى السباق الرمضانى المنقضى.

تردد قناة DMC على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

تردد قناة DMC عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11450.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

تردد قناة DMC على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

تردد قناة DMC عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11450.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

أحمد العوضي النجم أحمد العوضي النجمة إسعاد يونس إسعاد يونس DMC صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

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