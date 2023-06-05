الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة فى إمبابة

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثة سيدة في الشارع، وتبين أنها تناولت جرعة زائدة من المخدرات ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد العثور على جثة سيدة في أحد الشوارع بمنطقة إمبابة.

وأمر اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع إمبابة والمنيرة الغربية، وتبين من التحريات أن الجثة لسيدة توفيت نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات وتوجد آثار حقن وبجانب الجثة أدوات الحقن ولا توجد عليها إصابات ظاهرة لاعتداء.

وأوضحت التحريات، بقيادة المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم إمبابة، أن السيدة توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وليس بها إصابات ظاهرية، وليست هناك شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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