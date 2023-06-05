الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تطلق حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المتكاملة

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت في حصر السيدات ذوات الإعاقة، مضيفة أن الوزارة ستُصدر تطبيقًا إلكترونيًا الخميس المقبل، لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكفالة كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت "القباج" إلى أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة؛ فقد قررت المضي قدمًا في جمع المستحقات من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، مضيفة أن الوزارة من جهتها حصرت ٣٨ ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.

ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومي لقادرون باختلاف تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.

وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قادرون باختلاف الاشخاص ذوي الاعاقة

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس